Décathlon en mode recrutement

Le géant français des articles de sport, Décathlon, prépare l’ouverture deux magasins à Québec et à Boisbriand, prévue dans les deux cas à l’été 2019.

Dans un communiqué diffusé vendredi, la marque présente dans 38 pays annonce l’ouverture de postes à Québec, où l’ouverture d’un magasin dans le nouveau pôle commercial Duplessis près du futur IKEA était connue, mais aussi à Boisbriand, où elle prévoit ouvrir sa troisième succursale dans la province.

L’entreprise ne précise pas dans quel secteur, dans cette banlieue nord de Montréal, elle prévoit s’établir. Pour le moment, Décathlon ne compte qu’une succursale à Brossard. Le magasin de 45 000 pieds carrés, situé au Mail Champlain, a ouvert au printemps.

«Et ce n'est que le début, précise le communiqué. Nous prévoyons ouvrir d'autres magasins dans les prochaines années au Québec et au Canada pour être avec de vous quand vous aurez besoin de nous», est-il écrit.

Depuis que son arrivée au pays est connue, l’enseigne n’a jamais caché sa volonté de prendre de l’expansion rapidement.

«Il est évident que notre ambition est de bien servir les 36 millions de Canadiens. On commence par Montréal. Et après, en fonction des opportunités, on va voir», indiquait d’ailleurs au Journal le porte-parole de Décathlon Canada, Tristan Vendé, en février dernier.