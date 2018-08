Déjà plus de 500 personnes aux préauditions de «La voix»

Les préauditions de la septième mouture de «La voix» prennent leur envol ce week-end à Montréal. Aux dires de l’équipe de production, plus de 500 personnes y auraient tenté leur chance dès l’ouverture, vendredi matin.

Le public pouvait se présenter à compter de 11 h à l’hôtel Gouverneur pour se faire entendre auprès des juges, des gens de l’industrie musicale québécoise dont l’identité est tenue secrète pour l’instant.

Jean-François Blais, nouveau réalisateur de l’émission qu’on retrouvera à TVA à l’hiver 2019, était également présent, tout comme trois des quatre finalistes de la dernière édition de «La voix», Yann Brassard, Miriam Baghdassarian et la grande gagnante Yama Laurent.

Félix Lemelin, qu’on a aussi découvert grâce au concours et qui a évolué dans l’équipe de Lara Fabian l’hiver dernier, y était aussi. Les jeunes artistes ont partagé leur expérience de «La voix» avec les personnes en attente de se faire valoir.

Sur place, les chanteurs et chanteuses désireux de faire partie de l’aventure de «La voix» ont accès à deux salles de répétitions, avec un pianiste à leur disposition, pour répéter le numéro qu’ils proposeront au jury. Un nouveau système leur permet également de remplir leur formulaire d’inscription sur leur iPhone.

Les aspirants participants doivent avoir préparé une chanson à l’avance, peu importe le style musical. Ils peuvent se produire en solo ou en duo, a capella, sur une bande-son, en jouant eux-mêmes d’un instrument ou accompagnés d’un musicien de leur entourage ou du pianiste de la production.

Les candidats de 15 à 95 ans sont acceptés. Vendredi, tous les profils ont été aperçus, de toutes les générations, des sosies de Britney Spears aux chapeaux de cow-boys. La production incite ceux et celles qui rêvent de vivre l’effervescence de «La voix» à se joindre à la fête rapidement, tous les genres étant les bienvenus.

Les préauditions de «La voix» se poursuivent à Montréal, à l’hôtel Gouverneur, samedi et dimanche, 4 et 5 août, de 9h à 21h, et la fin de semaine du 10 au 12 août, aux mêmes heures. Elles se transporteront ensuite à Québec, à l’hôtel Plaza, du 16 au 19 août.