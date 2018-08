Ignorés depuis dix ans, des vétérans, qui réclament une plaque automobile « améliorée » pour rendre hommage aux anciens combattants se sentent trahis par le gouvernement du Québec.

Depuis 2008, un comité de vétérans des Forces armées canadiennes talonne le gouvernement afin que les plaques automobiles des vétérans soulignent de manière claire et distinctive la mémoire des combattants.

Selon eux, le coquelicot seul, qui est d’ailleurs interdit pour l’instant sur les nouvelles plaques personnalisées de la SAAQ, ne représente pas un signe assez distinctif.

« C’est la seule plaque au Canada qui n’est pas représentative du travail des combattants et des vétérans », déplore Christian Matte, un vétéran qui a fait cinq missions en Afghanistan.

« Ailleurs en Amérique du Nord, on écrit les mots “combattants” ou “vétérans” avec une image de fond qui représente des militaires pour le devoir de mémoire », explique M. Matte.

Déçus

Pas moins de quatre ministres des Transports se sont succédé depuis le début des démarches de ce comité, et, chaque fois, le dossier était à recommencer.

« Ils perdaient nos documents ou ils les détruisaient », relate le vétéran Pierre Dugas, responsable de l’Association de motocyclisme militaire canadien, se sentant « trahi ».

Chaque fois, les demandes sont restées sans réponse. Le dossier était pourtant appuyé par le député libéral Raymond Bernier, selon une lettre dont Le Journal a obtenu copie.

L’an dernier, le document est resté durant plusieurs mois au bureau du premier ministre, au ministère des Transports et à la SAAQ, indique le comité. « Oui, on est très déçus. On n’avait pas besoin de convaincre les ministres, ils étaient convaincus », a indiqué le vétéran.

« Du mépris »

Récemment, avec le lancement du nouveau programme de plaques personnalisées, le groupe a l’impression de s’être fait avoir.

« On a fait nos devoirs et tout ce qu’on a eu, c’est du mépris. On a rencontré Véronyque Tremblay, la ministre déléguée aux Transports et députée de Chauveau. Elle était très enthousiaste et tout d’un coup, la noirceur s’est installée. Elle nous a indiqué que nous pourrions tous avoir une plaque personnalisée individuelle avec le nouveau programme. Mais il faut débourser 425 $ avec les renouvellements. C’est la plaque personnalisée la plus niaiseuse au monde qui coûte le plus cher. On a hâte aux prochaines élections », a affirmé le vétéran Dugas.

Son ami Christian Matte affirme « qu’ils veulent taxer le devoir de mémoire ».

D’ailleurs, la SAAQ a envoyé une lettre pour clore le dossier le 31 mai dernier, indiquant qu’avec l’instauration des plaques personnalisées, « la Société ne compte pas développer d’autres produits en lien avec les plaques d’immatriculation ».

La ministre Véronyque Tremblay n’a pas voulu commenter le dossier, demandant au Journal de s’adresser au ministre des Transports, André Fortin.

Le cabinet du ministre a mentionné qu’il travaillait à l’organisation d’une rencontre avec le groupe de vétérans.

Les plaques et l’armée