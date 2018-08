Tragédie à Eastman: encore douloureux 40 ans plus tard

Un témoin d’une des pires tragédies routières au Canada, qui a fait 40 victimes à Eastman il y a 40 ans aujourd’hui, se remémore encore avec émotion le drame, car il aurait dû se trouver dans l’autobus qui a sombré au fond du lac d’Argent.

« Ce qui m’a sauvé la vie, c’est mon patron qui m’a demandé d’aller prendre une photo à Richmond. Le lendemain, je couvrais la tragédie. La seule chose à laquelle je pouvais penser, c’est que je devais être à bord de l’autobus », témoigne Michel Lévesque, journaliste à l’époque.

Les archives / Le Journal de Montréal

Le 4 août 1978, un groupe de la Fraternité des malades et des personnes handicapées d’Asbestos et leurs accompagnateurs sont allés voir une pièce au Théâtre de la Marjolaine, en Estrie.

Les archives / Le Journal de Montréal

C’est en repartant après la représentation que le vieil autobus transportant 47 personnes a manqué de freins dans une pente abrupte, pour filer à toute vitesse et sombrer dans le lac d’Argent. Seulement sept passagers ont survécu à l’accident.

Les archives / Le Journal de Montréal

« Aucune des 24 personnes handicapées qui y étaient allées n’a survécu. Ils étaient à environ 100 mètres du rivage », se rappelle M. Lévesque, qui avait 18 ans à l’époque.

Une vue insoutenable

C’est seulement deux jours plus tard que les corps des victimes ont commencé à être sortis du cercueil de métal, à l’aide de plongeurs de la Sûreté du Québec. De la machinerie lourde a pu retirer le véhicule des eaux.

Les archives / Le Journal de Montréal

Les cadavres ont été déposés sur la plage et recouverts de bâches de plastique blanc, une vue insoutenable, selon des témoignages de l’époque.

« De mon côté, j’essayais de faire mon travail du mieux possible. J’ai réussi à garder la tête froide, j’avais un travail à faire, raconte M. Lévesque. Mais je connaissais la grande majorité des gens qui ont péri. À Asbestos, c’était un drame collectif qui a affecté tout le monde. Il était pratiquement impossible de ne pas connaître au moins une victime. »

Les archives / Le Journal de Montréal

Pour l’ancien journaliste, les 40 ans de la tragédie deviennent un moment propice pour commémorer la mémoire des disparus.

Les archives / Le Journal de Montréal

« Je ne les ai jamais oubliés. C’étaient des gens qui avaient beaucoup à nous apprendre. En 1978, les personnes handicapées étaient de plus en plus acceptées, et elles, elles n’hésitaient pas à foncer et à briser des barrières », soutient-il.