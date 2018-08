Entraves à la circulation: le secteur de l’échangeur Turcot à éviter

MONTRÉAL – Les automobilistes devront à nouveau s’armer de patience durant la fin de semaine, notamment en raison de la fermeture complète de l’autoroute 15 à la hauteur de l’échangeur Turcot.

En direction nord, l’autoroute 15 sera fermée entre la sortie 63 ouest (autoroute 20 ouest) et l’entrée à la hauteur du boulevard Édouard-Montpetit, dès vendredi 22 h jusqu’à lundi 5 h. Les automobilistes pourront passer via la bretelle pour l’autoroute 20 ouest, continuer jusqu’à la sortie 60 pour l’autoroute 13 nord, sortie 3-E pour l’autoroute 520 est, autoroute 40 est et continuer jusqu’à l’autoroute 15 nord/Laval dans l’échangeur des Laurentides.

En direction sud, l’autoroute sera fermée entre la sortie 64 (rue Sherbrooke) et l’échangeur Turcot, selon le même horaire.

À noter la fermeture partielle de deux voies sur trois sur l’autoroute 15 sud, entre l’échangeur Décarie et la sortie 64, à partir de 21 h vendredi et jusqu’à lundi 5 h. Un détour sera possible via la rue Sherbrooke, boulevard Cavendish, rue Saint-Jacques, boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue, rue Pullman, boulevard Angrignon, autoroute 20 est et autoroute 15 sud/ pont Champlain.

Les entrées de l’avenue Royalmount, de la rue Jean-Talon, du chemin de la Côte-Saint-Luc et de l’avenue Girouard seront fermées dès 20 h 30 vendredi.

Les sorties 69 (rue Jean-Talon), 66 (chemin Queen-Mary) et 64 (rue Sherbrooke) demeurent ouvertes.

À la hauteur de l’échangeur Décarie, la bretelle de l’autoroute 40 ouest pour l’autoroute 15 sud sera aussi fermée.

Enfin, rappelons que le pont Honoré-Mercier, en direction de Kahnawake/ Rive-Sud (route 138 ouest) est fermé jusqu’au 20 août. En direction de Montréal, la circulation sur le pont se fait à contresens.