Je sors, je reste

Coup de cœur

Cinéma

La Vita è Bella

Le beau et émouvant film de Roberto Benigni est présenté ce soir au musée McCord dans le cadre de la Semaine italienne de Montréal. Guido, un jeune homme juif plein d’entrain, souhaite ouvrir une librairie, malgré les problèmes causés par l’emprise fasciste sur l’Italie. Tombé amoureux, Guido aura un enfant avec sa dulcinée cinq ans plus tard. Quelques années après sa naissance, Guido et son fils, Giosue, seront déportés vers un camp juif. Le père usera alors de son imagination débordante pour éviter que son fils soit en danger et ne voie l’horreur de ses « camps de la mort ».

Ce soir à 19h au musée McCord, 690 Rue Sherbrooke Ouest

Je sors

Cinéma

Happy Hour

Ce film-événement de Ryusuke Hamaguchi raconte l’histoire de quatre femmes liées par une grande amitié. Lorsque l’une d’elles disparaît sans laisser de trace, l’équilibre de leur groupe sera alors chamboulé. Elles porteront chacune des réflexions sur elles-mêmes. Le tout se déroule au Japon. L’œuvre d’une durée de 5h17 est divisée en trois parties que les spectateurs pourront voir le même soir s’ils le désirent ou les répartir sur trois soirs.

Ce soir dès 16h30 à la Cinémathèque québécoise, 335 De Maisonneuve Est

Cinéma

Ovarian Psycos

Ce documentaire présente le groupe féministe de bicyclettes Ovian Psycos. L’organisation aide les jeunes femmes de couleur pour gagner en leadership. Elle a été fondée par Xela, une mère monoparentale aux origines latines. Dans le film, on y voit les femmes qui parcourent les rues à la recherche d’autres femmes désirant se joindre au groupe. Gabrielle Anctil du collectif Les dérailleuses sera sur place pour une discussion après la projection.

Ce soir à 20h45 au square Cabot

Musique

Manta

La formation rimouskoise de jazz est en visite à Montréal ce soir. Formé d’Antoine Létourneau-Berger aux drums et électroniques, de Thomas Gaudet-Asselin à la basse, de Tom Jacques au vibraphone et d’Émie Lachapelle au saxophone et instruments à vent, le groupe ne fait jamais un spectacle identique puisque leur musique est basée sur l’improvisation.

Ce soir à 21h à la Casa del Popolo, 4873 boulevard Saint-Laurent

Théâtre

Shakespeare-in-the-park

Le classique Roméo et Juliette se retrouve téléporté dans un parc par le Théâtre Repercussion. Leur création, Romeo & Juliet : Love is Love, jette un regard un peu plus contemporain sur cette histoire d’amour tragique pensé par William Shakespeare. Deux adolescents tombés amoureux choisissent de briser les murs créés par la génération précédente par la haine.

Ce soir à 19h au parc Armand-Bombardier dans l’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Musique

Le Tonique Big Band

Pour une soirée jazz à l’extérieur, le Tonique Big Band sera au parc Gouin pour vous divertir. La formation qui a notamment participé au Festival international de Jazz de Montréal présentera un spectacle axé sur la musique swing avec entre autres des pièces de Duke Ellington, Count Basie et Bennie Goodman.

Ce soir à 19h au parc Gouin dans l’arrondissement Montréal-Nord

Je reste

Album

Ex_Machina de Crossfaith

Le groupe de métal japonais a sorti vendredi dernier son quatrième opus intitulé Ex_Machina. Il s’agit d’un album concept qui se déroule dans un futur où les gens au pouvoir, appelés Angels, dirigent le peuple à l’aide de l’intelligence artificielle et d’autres technologies. Crossfaith a fait les premières parties de bons nombres de sommités du métal, tel que Slayer et Children Of Bodom.

Sorti le 3 août

Télé

Canal de Suez : Chantier de l’extrême

Ce documentaire de Johanna Gauterie permet de tout savoir sur l’histoire du fameux canal qui sépare l’Afrique de l’Asie, le canal de Suez. Cette voie navigable de plus de 190 kilomètres a facilité la vie de beaucoup de marins qui peuvent l’emprunter pour rejoindre la mer Méditerranée ou la mer Rouge sans avoir à contourner l’Afrique.

Ce soir à 20h sur Télé-Québec

Jeu de société

Unlock : Exotic Adventures

Un nouveau chapitre de la série Unlock est maintenant sur les tablettes de magasins qui inclut trois nouvelles aventures. Les jeux Unlock sont une version de table des populaires jeux d’évasion. Ainsi, les joueurs pourront se retrouver dans l’univers des 1001 nuits, dans les cauchemars d’une chambre d’enfant ou encore face à face avec des dinosaures. Chaque fois, les joueurs devront user de leur sens de l’observation et de leur logique pour résoudre différentes énigmes.

Sorti le 26 juillet