Jessie Nadeau répond à une bouchère qui accuse des activistes véganes d'avoir fait fermer son compte

Jessie Nadeau, que l’on a connu lors de l’émission Occupation double Bali a répondu à des accusations lancées par une bouchère de Québec envers la communauté végane.

Une publication partagée par JESSIE (@jessie.nadeau) le 2 Août 2018 à 5 :55 PDT

La bouchère accusait des activistes véganes zélés d’avoir fait fermer son compte Instagram et même d’avoir proféré des menaces de mort à son égard.

À LIRE AUSSI : Une jeune bouchère ciblée par des activistes véganes

Même si le compte de la bouchère a été fermé définitivement par Instagram parce qu’il enfreignait les règles de la plate-forme, cette dernière pointe tout de même du doigt les activistes véganes comme responsables de son malheur.

L’activiste Jessie Nadeau s’est portée à la défense des membres de sa communauté et a plutôt remis en question les pratiques de la bouchère, les qualifiant «d’irrespectueuses» et «choquantes». La jeune femme a partagé quelques exemples d’images qui se trouvaient sur le fil Instagram de la bouchère et soutient que ce n’est pas que des véganes qui doivent avoir été dérangés par ceci.

Capture d'écran

Capture d'écran

Capture d'écran

«J’ai l’impression qu’elle ne cherche qu’à choquer pour attirer l’attention. Ses pratiques sont extrêmement irrespectueuses, sans aucune reconnaissance. Elle humilie les cadavres de manière tellement indécente. Ça ne justifie pas le fait de recevoir des menaces de mort, mais plusieurs de ses photos et comportements sont inacceptables», souligne Jessie Nadeau dans sa «story» Instagram.

Capture d'écran