La Fondation des Alouettes remet 35 000 $ en bourses à la relève

À l’occasion de la 14e édition du Programme de bourses des Alouettes de Montréal au sein de la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ), 35 000 $ en bourses ont été remis à 22 jeunes joueurs de football du Québec, vendredi.

«Les Alouettes font la promotion de la persévérance scolaire et luttent contre le décrochage partout à travers le Québec, et ce, depuis déjà plus de 20 ans, a déclaré Patrick Boivin président et chef de la direction des Alouettes de Montréal.

»Grâce à ce partenariat avec la FAEQ dont nous sommes très fiers, de nombreux jeunes joueurs de football sont reconnus autant pour leur excellence académique que leurs performances sportives. Leur succès démontre qu’il est possible de conjuguer réussite académique et sport de haut niveau.»

Régis Cibasu, Louis-Mathieu Normandin et Bruno Lagacé des Carabins de Montréal, Adam Auclair du Rouge et Or de l’Université Laval, Jérémy Sauvageau des Redmen de l’Université McGill, Pierre Khadeem des Stingers de l’Université Concordia, Tommy Roadley Trohatos du Vert et Or de l’Université Sherbrooke et Lukas Schuster, des Gaiters de l’Université Bishop’s sont parmi les récipiendaires.