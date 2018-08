Le bal des M$ se poursuit

L’aménagement de ce sentier, selon les normes et réglementations en vigueur, a nécessité des investissements de 703 950 $. De cette somme, 294 400 $ ont été fournis par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, via le Volet 1. Il s’agit d’un programme d’aide financière aux véhicules hors route, qui permet la pérennité des infrastructures et la protection de la faune.