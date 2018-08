Le Canadien au 20e rang

Claude Julien termina la saison et le Canadien rangea son équipement au premier tour devant les Rangers de New York.

On se lance dans l’inconnu et c’est la raison pour laquelle on doute que le Tricolore puisse devancer des équipes comme Tampa Bay, Toronto, Boston et Floride au sein de la section Atlantique. Et si on s’attarde aux formations de la division métropolitaine, inutile d’ajouter qu’une participation aux séries éliminatoires devient problématique.