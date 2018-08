On est-il un con?

« Quand on entend : “On parle de 30 millimètres de pluie...”, qui est donc ce on ? » se demande avec humour A. Labbé. On est souvent employé au sens de tout le monde ou pour signifier les gens (on célèbre la Saint-Jean le 24 juin). Ou encore pour désigner n’importe qui (on a cogné à la porte). Le on des phrases mises en scène par notre lecteur est plus précis. Il désigne un ensemble de personnes dont on soupçonne l’identité : les météorologues, les journalistes... À l’oral et de plus en plus à l’écrit, le pronom on remplace les pronoms personnels je, nous, tu et vous. Ex. : Ma sœur et moi, on est allés à New York. Est-il correct d’utiliser le pronom indéfini on ? Oui, mais avec retenue. Je rassure mon ami français Michel, dont l’instituteur s’évertuait à étouffer l’usage du pronom on à coups de « on est un con ». Il avait tort. Mais, Michel, ne dis pas « c’est celui qui le disait qui l’était »... ce n’est plus de ton âge !