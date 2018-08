Pas de passe-droit

La comédienne et réalisatrice Sophie Lorain n’a pas fait de passe-droit à sa sœur Danièle Lorain, qui a décroché l’un des rôles principaux de la prochaine série Les invisibles, une adaptation québécoise de la série française Appelez mon agent.

« D’habitude, je travaille avec elle en production. Là, elle me dit : “Je veux passer les auditions !” Elle était en Floride et elle m’a envoyé deux vidéos d’audition. Dans l’une des deux, c’est Geneviève Schmidt qui lui donne la réplique », raconte-t-elle, rencontrée à la première de la pièce Edmond, au TNM, lundi dernier.

C’est donc au terme d’un processus juste et équitable que Sophie Lorain a finalement confié le rôle à sa frangine. Bref, c’est le talent qui a tranché, bien plus que les liens familiaux.

« Ma sœur est écœurante ! Elle est vraiment bonne. On voulait quatre acteurs qui n’étaient pas mur à mur partout et qui soient capables de tenir ces rôles. Ce sont des rôles complexes et difficiles. Ils sont bien adaptés pour ici », avance-t-elle.