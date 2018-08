Petite découverte intéressante sur l’industrie de la mort

Suite à la lecture de la lettre de Sonia Blanco qui s’inquiétait sur sa capacité à assumer les frais de son futur décès et de l’angoisse qui en résultait, je vous fais parvenir une publicité trouvée dans le Publisac qui était à ma porte il n’y a pas longtemps.

On y voyait la promotion faite par une entreprise qui s’appelle Services Funéraires Azur Incinération Inc., qui offrait une incinération à des prix tellement inférieurs à tout ce qui existe sur le marché que ça vaudrait la peine que cette personne regarde de ce côté-là, selon moi.

Francine

Je n’avais jamais entendu parler de cette entreprise. Effectivement, leurs prix, autant pour une simple incinération avec urne ou encore une incinération avec urne et direction de funérailles à l’église ou à la chapelle, sont moindres que ce qu’on a l’habitude de pratiquer dans cette industrie. Mais je remarque qu’en tout petits caractères il y a une note importante qui doit changer le prix final « le contenant de crémation et le transport sont non inclus, et le coût de transport peut varier selon la distance et le choix du contenu. »