Pilote d’exception à Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES | Champion du monde en titre et victorieux l’an dernier au Grand Prix de Trois-Rivières, Johan Kristoffersson est considéré comme le maître incontesté du Rallycross.

Les amateurs présents samedi et dimanche en Mauricie auront l’immense privilège d’assister aux prouesses de ce pilote d’exception au volant de sa Volkswagen Polo.

Tellement dominant que le Suédois de 29 ans fait plutôt mal paraître tous les autres pilotes du peloton dont son illustre coéquipier, un certain Petter Solberg, double champion de la spécialité et figure de proue de cette nouvelle série inaugurée en 2014.

Alors comment fait-il pour survoler la concurrence de façon aussi convaincante ? Les observateurs s’entendent pour dire que sa façon unique de défier les tracés sinueux frôle la perfection. Comme quoi le bolide n’est pas le seul gage de succès dans son cas.

« Honnêtement, a-t-il raconté, en entrevue au Journal de Montréal vendredi, je n’ai pas de réponse à cette question. Quand je suis arrivé au sein de mon équipe, la chimie s’est rapidement installée et j’ai senti que j’étais désiré. »

« Nos succès ne sont pas l’effet du hasard, renchérit-il. Nous travaillons très fort. »

Kristoffersson a fait remarquer qu’il n’a pas l’habitude de dominer le tableau lors des étapes préliminaires (Q1 et Q2) du week-end.

« Je garde toujours le meilleur pour la fin, poursuit-il sans prétention. En fait, je performe quand c’est le temps. Le dernier tour en finale demeure le plus important, n’est-ce pas ? »

Plusieurs le décrivent maintenant comme le Michael Schumacher du Rallycross. « Ces comparaisons sont plutôt boiteuses, mais c’est quand même très flatteur », avoue-t-il.

Celui qui a amorcé sa carrière de pilote de course à l’âge tardif de 20 ans n’a pas tardé à exploiter ses aptitudes derrière un volant.

Avant d’orienter sa carrière prolifique vers le Rallycross, il s’est notamment fait valoir dans la Coupe Porsche Carrera en Scandinavie où, il y a trois ans, il a remporté 13 des... 13 étapes de la série.

« Certains ont dit que je n’avais pas de compétition, avance-t-il, mais c’était le contraire... »

12 victoires en 15 départs

Kristoffersson, dont le père, Tommy, a lui aussi fait sa marque en course automobile, se présente à Trois-Rivières avec une avance confortable de 40 points en tête du classement cumulatif, non sans avoir remporté cinq des six premières étapes du calendrier en 2018.

En fait, il accédé à la première marche du podium lors de 12 de ses 15 derniers départs, en comptant les résultats obtenus l’année dernière.

Son fulgurant parcours n’a connu qu’un seul faux pas cette saison lorsqu’il a rallié l’arrivée au cinquième rang à Mettet, en Belgique, le 13 mai dernier. Un accrochage au début de la finale l’impliquant avec le gagnant Sébastien Loeb, une autre tête d’affiche du Rallycross, a ruiné toute chance de victoire de son côté.

Derrière Kristoffersson, la course au meilleur... deuxième est par contre très animée en 2018 entre Andreas Bakkerud (125 points), Solberg (119), Loeb (117), Timmy Hansen (116) et Mattias Ekstrom (114).

Le Rallycross se déroule sur des tracés mixtes. Disputé en deux jours, chaque événement comporte quatre manches initiales, puis deux demi-finales et enfin une dernière confrontation de six tours réunissant les six finalistes.

À Trois-Rivières, les pilotes s’élancent sur la longue ligne droite du circuit urbain, empruntent ensuite le premier virage, avant d’entamer la portion en terre (40 % de la longueur de la piste) dans l’enceinte de l’Hippodrome.

Le « 12 » pour Villeneuve

Photo courtoisie

Jacques Villeneuve, qui renoue avec le Grand Prix de Trois-Rivières après quatre ans d’absence, n’a pas caché, une nouvelle fois vendredi, qu’il était ravi de reprendre le volant en Rallycross. Recruté par l’écurie Subaru Team USA, le pilote québécois, participera à la 3e manche du Championnat de Rallycross des Amériques. Quand les dirigeants de son équipe lui ont demandé un numéro pour sa WRZ Sti, il a n’a pas hésité à choisir le 12. « C’est un numéro que j’ai toujours aimé. Je l’ai arboré à ma première saison en IndyCar et mon père Gilles l’avait porté quand il a été vice-champion du monde de F1 en 1979. »