Plaidoyer en faveur du «Lâcher prise»

J’ai reçu via Facebook un texte sur le « Lâcher prise ». Je vous le refile pour publication et pour savoir ce que vous en pensez. Comme il vous est arrivé de suggérer à des gens de « lâcher prise » pour parvenir à une certaine paix intérieure, je me suis dit que ça pouvait vous intéresser, ainsi que vos lecteurs.

« Le lâcher-prise ce n’est pas rien faire. Au contraire, c’est une action volontaire et dynamique. C’est continuer à agir sans s’inquiéter du résultat, s’occuper de l’avenir sans s’en préoccuper. Lâcher prise c’est renoncer à tout contrôler, c’est renoncer à prouver quoi que ce soit. C’est accepter que l’autre est l’autre, et que moi-même je suis qui je suis, et non pas qui j’avais rêvé d’être.

Lâcher prise c’est cesser de faire le procès de la vie qui ne nous donne pas ce que nous en attendions. À partir du moment où l’on peut lâcher prise, où l’on ne désire plus être heureux à tout prix, on découvre que le bonheur, c’est cette capacité de garder les mains ouvertes plutôt que de les laisser agrippées sur ce que nous croyons, nous, être indispensable. »

Ce texte me laisse pantoise et avec l’impression que ça correspond à abandonner la lutte pour se soumettre à quelque chose ou quelqu’un. Comme je n’ai pas envie de me soumettre à quoi que ce soit, vous pensez bien que cette définition ne me va pas du tout.

Élise

L’expression « lâcher-prise » ne signifie pas abandonner la lutte pour se soumettre. Pas plus qu’elle n’équivaut à tolérer l’intolérable. Elle correspond plutôt à accepter ses propres limites, à ne plus chercher à vouloir que tout soit fait selon nos désirs. Mais ce faisant, à manifester une plus grande ouverture aux autres. Une ouverture où l’autre aura la place pour être comme il est, et non pas tel que moi je le veux.

Plus souvent qu’autrement, quand il m’est arrivé de le suggérer dans cette chronique, il s’agissait de cas où les méthodes employées pour arriver à des fins préétablies s’avérant inefficaces, il fallait orienter quelqu’un vers l’arrêt de tout pour chercher de nouvelles méthodes d’action plus efficaces.

Comme le meilleur atout du lâcher-prise est la confiance en soi, mais que la confiance en soi ne peut en aucun cas donner à l’autre la confiance en lui-même, vaut mieux le laisser agir comme il veut puisque le résultat va le toucher lui, et non soi. Être concerné par l’autre, c’est aussi lui donner le droit à l’erreur et se donner le droit de ne pas prendre son problème sur nos épaules.