Porter Airlines et Aéroplan annoncent un nouveau partenariat

TORONTO | Porter Airlines et le propriétaire d’Aéroplan, Aimia Inc, ont conclu un partenariat désignant Porter en tant que transporteur aérien canadien privilégié offrant des milles Aéroplan sur les trajets desservis par Porter, à compter de juillet 2020.

Porter deviendra également un partenaire d'échange à la date de prise d'effet de l'entente et offrira jusqu'à 60 % des places en vue de l'achat de billets d'avion en échange de milles Aéroplan à prix fixe.

«Il s'agit pour Porter d'une occasion exceptionnelle de se joindre à un programme de primes de voyage bien établi qui lui permettra à l'avenir de promouvoir énergiquement ses services de transport aérien auprès de sa vaste clientèle», a déclaré Michael Deluce, vice-président exécutif de Porter Airlines.

«Nos membres VIPorter actuels profiteront de la gamme élargie de services fidélisateurs offerte par Aéroplan et pourront accumuler et échanger des points auprès d'un réseau grandissant de transporteurs aériens et d'autres marques», a-t-il précisé.

Les points du programme actuel de fidélisation de Porter seront convertis en milles Aéroplan lorsque l'entente entrera en vigueur en 2020. Les passagers de Porter pourront alors accumuler et échanger des milles Aéroplan sur tous les vols de Porter, de même qu'au sein du réseau de partenaires Aéroplan, qui compte plus de 75 entreprises dans les secteurs du voyage et du commerce de détail. On y retrouve notamment des transporteurs aériens internationaux.