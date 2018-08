Prêt pour Beterbiev et... Stevenson !

ATLANTIC CITY | Sergey Kovalev a tenté par tous les moyens d’unifier les titres des mi-lourds jusqu’au moment où il a croisé le fer avec Andre Ward. Avec le titre WBO autour de la ceinture, le Russe est à nouveau prêt à se lancer à la chasse aux autres champions de sa division.

Le Russe aimerait pouvoir se battre dans des combats d’unification dès que ce sera possible. Il souhaite notamment croiser le fer avec le champion IBF Artur Beterbiev, mais aussi celui du WBC, Adonis Stevenson.

«Je serais prêt à l’affronter au moment et à l’endroit de son choix», a souligné Kovalev au sujet de Stevenson. Que ce soit sur la lune, à Atlantic City ou à Montréal, j’aimerais l’affronter un jour. Il n’a qu’à appeler mon gérant et on s’arrangera pour mettre le combat sur pied.

«C’est la même chose pour Beterbiev.»

Voilà des propos surprenants, surtout lorsqu’on connaît les dessous des négociations qui se sont déroulées entre Yvon Michel et Kathy Duval il y a quelques années. Michel et Duval avaient conclu une entente à deux reprises avant que Stevenson et son conseiller Al Haymon décident de refuser le duel.

Est-ce que Stevenson va risquer son règne pour donner ce que les amateurs veulent depuis plusieurs années ? Ce serait étonnant. Le champion québécois avait une opportunité en or d’accepter une entente au moment où Kovalev avait les trois autres ceintures des 175 lb, mais il a décidé d’aller dans une autre direction. C’est dommage.

Se relever

La carrière de Kovalev a basculé en novembre 2016 quand il a perdu une décision serrée contre Ward. Puis, il a perdu ses trois ceintures pour de bon après sa défaite lors de son combat revanche.

«C’est une bonne expérience de retomber au bas de l’échelle et de remonter les barreaux un à la fois, a indiqué Kovalev. Pour moi, j’ai entamé le deuxième chapitre de ma carrière.»

«C’est mon deuxième essai pour essayer d’unifier les titres, et j’attaque ce défi avec plus d’expérience et de motivation.»

Mauvaises habitudes

En plus de changer d’entraîneur, il a aussi changé de philosophie.

«J’avais des entraîneurs, mais ils ne faisaient pas leur boulot. Je suis content de m’être rendu à ce point seulement qu’en me servant de mon bagage chez les amateurs.»

«Sur le plan personnel. Je crois que je me suis laissé étourdir par mon succès. Je voyageais à travers le monde sans raison précise et il m’arrivait souvent de rater des entraînements. Puis, entre certains combats, je faisais le minimum. Par contre, je ne regrette rien de ce que j’ai fait et je vais tâcher de m’en souvenir dans le futur.»