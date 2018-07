Quatre trucs pour planifier un roadtrip mémorable sans se ruiner

Il n’existe aucune escapade qui soit plus associée à la période estivale que le populaire roadtrip. Avec toutes les destinations sublimes aux alentours de Montréal, aucune raison de rester en ville pendant les vacances. Quand on est sur la route, le trajet procure une grande partie du plaisir, mais il faut tout de même être conscient des dépenses que ça occasionne. Choisir le véhicule parfait qui se classe parmi les meilleurs en matière de confort intérieur, d’espace de chargement et de performance peut grandement contribuer à rendre votre trajet du point A au point B agréable. Et ça n’a pas à vous coûter les yeux de la tête!

L’équipe d’autoHEBDO.net vous présente ces quatre trucs pour planifier un roadtrip estival sans se ruiner :

1. Comment dépenser lorsque vous êtes sur la route

Les roadtrips sont amusants, pratiques et spontanés, mais il est particulièrement facile de vider son portefeuille sur la route puisque les repas, l’essence et le stationnement constituent tous des dépenses supplémentaires. Que vous voyagiez avec vos amis, votre famille ou votre conjoint, commencez par discuter avec eux de votre roadtrip idéal. Vous pourrez ainsi déterminer les éléments sur lesquels vous souhaitez dépenser et ceux qui vous permettront d’économiser. N’oubliez pas que tout est une question d’équilibre.

Par exemple, si votre groupe préfère vivre des expériences, vous devriez peut-être prévoir un budget plus important pour ces activités et économiser en logeant dans des lieux d’hébergement à prix plus modique. Parfois, séjourner dans un hôtel situé en périphérie du centre-ville peut vous faire économiser des centaines de dollars; ceux-ci sont d’ailleurs plus susceptibles d’offrir des avantages vous permettant d’économiser comme le stationnement, le WiFi et le service de navette vers le centre-ville gratuits. Si vous tenez toutefois à loger dans un hôtel cinq étoiles, mais que vous n’êtes pas un gourmet, vous pouvez réserver une belle chambre avec cuisine afin de préparer vous-même vos repas, ce qui vous évitera de manger au restaurant trop souvent.

2. Comment choisir un véhicule bien adapté à un voyage sur la route

Voici certains facteurs à considérer pour choisir le véhicule économique le mieux adapté aux roadtrips :

Confort intérieur : Quand on est en voiture pendant de longues périodes, des sièges confortables et davantage de place pour les jambes peuvent faire toute la différence

Capacité de chargement : Assurez-vous d’avoir assez de place pour ranger tous vos articles essentiels

Performance/efficacité énergétique : Choisissez un véhicule facile et confortable à manœuvrer pour de longues distances qui sera également économe en essence; votre portefeuille vous remerciera

Options de sécurité : Il est toujours utile d’avoir des options de sécurité supplémentaires pour répondre à vos besoins de conduite quotidiens. Ces options seront aussi pratiques quand vous conduirez pendant de longues périodes, surtout si vous devez être sur la route tard le soir.

Options technologiques supplémentaires : La connectivité est essentielle pour les cartes, l’intégration d’un téléphone, la musique, les haut-parleurs, etc.

Que vous cherchiez un véhicule neuf ou usagé, autoHEBDO.net vous propose une grande variété de véhicules abordables pour tous les niveaux de prix qui répondra à tous vos besoins quotidiens et qui vous permettra de vous amuser lors de vos déplacements pendant votre escapade estivale.

3. Les essentiels pour planifier et faire ses bagages

Afin de s’amuser sans s’endetter, il faut bien planifier son voyage. Planifier avant le départ vous garantira un périple sans stress ou incident malheureux, mais vous permettra également d’optimiser votre budget. Les essentiels pour la planification :

Rédigez une liste d’essentiels pour vos bagages : chargeur supplémentaire, collations, cartes, écran solaire, compilation musicale, etc. Réunissez ensuite les ressources de votre groupe ou divisez la liste pour vous assurer d’avoir en votre possession tous les articles sur la liste. Puisque les chargeurs et les collations sont souvent plus dispendieux dans les haltes routières et les stations-service, suivez scrupuleusement votre liste pour vous éviter des coûts supplémentaires.

Établir un budget : Il peut être facile de faire fi de toute prudence quand on s’amuse, mais personne ne veut avoir de regrets en voyant le solde de sa carte de crédit à son retour. Vous pouvez éviter cette situation en respectant le budget que vous avez établi.

Si vous voyagez avec des amis, utilisez des applications gratuites qui vous aideront à partager les coûts du voyage et qui empêcheront que la facture soit refilée à une seule personne.

Mettez de côté un fonds de prévoyance au cas où une occasion inattendue se présente. Festival de musique impromptu? Oui!

4. Comment économiser à la pompe

Bien que l’essence constitue une dépense obligatoire pour un roadtrip, il existe des façons de réduire la facture d’essence et de faire durer un plein plus longtemps.

Tout d’abord, il faut déterminer le trajet à l’avance. Vous éviterez ainsi de vous perdre et de gaspiller de l’essence en va-et-vient inutiles pour vous rendre à destination. De plus, si vous utilisez des applications qui comparent en direct les prix des différentes stations-service le long de votre trajet, vous pourrez économiser encore plus lors de votre prochain plein d’essence.

Porter attention à vos habitudes de conduite peut aussi vous faire économiser à la pompe. Apporter de petits ajustements à votre conduite, comme éviter les freinages brusques, ne pas faire fonctionner l’air climatisé inutilement, s’assurer que la pression des pneus est suffisante et éviter de laisser le véhicule tourner au neutre, maximisera votre consommation d’essence.

Avec le beau temps qui se pointe à l’horizon, l’été demeure le moment idéal pour faire le roadtrip dont vous avez toujours rêvé. Grâce à des conseils et des trucs simples, comme savoir quand dépenser, quand économiser et comment choisir le véhicule adapté à votre voyage, vous pourrez vivre des expériences inoubliables sans vous ruiner. Que vous cherchiez un véhicule pour vous rendre au chalet la fin de semaine ou pour traverser le Canada, visitez le site autoHEBDO.net afin de découvrir des milliers de véhicules neufs ou usagés. Vous pouvez également télécharger l’application autoHEBDO sur votre téléphone ou votre tablette pour accéder au marché où que vous soyez.