QuoiFaire ce week-end : 8 activités pour ceux qui ne vont pas à Osheaga

Alors que des milliers de Montréalais et de touristes se dirigent vers l’île Sainte-Hélène pour le week-end d’Osheaga, d’autres sont à la recherche d’activités pour fuir le festival.

Que ce soit en raison d’un manque d’intérêt, d’un manque de fonds, ou tout simplement que vous ayez oublié d’acheter vos billets à temps, Osheaga n’est pas pour tout le monde ce week-end.

Alors, évitez d’aller sur Instagram (le réseau social sera bombardé de photos et vidéos de festivaliers!) et choisissez une activité à faire avec des amis parmi ces 8 suggestions:



1. Aller se bourrer la face au Premier Vendredi

Une publication partagée par Sabrina Chalifoux (@sabrinachalifoux01) le 11 Août 2017 à 2 :26 PDT

C’est le premier vendredi du mois, ce qui veut dire que c’est ce soir que les camions de bouffe de rue se rassemblent au pied du Stade olympique. Vous aurez le choix entre des dizaines de camions qui servent des poutines, des burgers, des cornets, des tacos, des dumplings, etc. Ça risque d’être difficile de choisir, mais vous ne sera probablement pas déçu, car la bouffe de food truck, c’est TELLEMENT bon!

Tous les détails ici.

2. Aller faire un cour de «Goat Yoga» en nature

Une publication partagée par Oneka (@onekaelements) le 15 Juil. 2018 à 9 :53 PDT

L’événement Tout le monde yoga qui offre des cours de yoga gratuits bat son plein cet été à Montréal. Ce week-end toutefois, c’est en nature que ça va se passer. Plus précisément, à Frelighsburg, dans les champs de l’entreprise Oneka. Des cours de yoga avec les chèvres sont offerts gratuitement, mais il est important de réserver votre place sur le site de l’évènement. Vous pourrez ensuite en profiter pour visiter les champs et découvrir les produits Oneka!

Tous les détails ici.



3. Aller manger tout plein de poutines au PoutineFest

Une publication partagée par Hélène (@calmvirgo) le 2 Août 2018 à 7 :09 PDT

Le PoutineFest est de retour en ville pour le week-end en entier. Dès aujourd’hui et jusqu’à dimanche, vous pouvez aller faire le plein de poutines de toutes sortes. C’est au Quai Jacques-Cartier dans le Vieux-Port que ça se passe et il risque d’y avoir pas mal de monde, vous êtes averti.

Tous les détails ici.



4. Aller faire le plein de bons produits au Marché fermier

Une publication partagée par Marché des Éclusiers (@marche514) le 9 Juil. 2018 à 9 :06 PDT

Après avoir dévoré votre poutine, pourquoi ne pas aller faire un tour au Marché Fermier du Marché des Éclusiers dans le Vieux? En plus de marcher et vous faire digérer, vous pourrez découvrir des produits d’ici que vous ne connaissez peut-être pas et faire le plein de bons fruits et légumes pour la maison.

Tous les détails ici.



5. Aller bruncher Tex-Mex au Icehouse

Une publication partagée par The Real Jason Lee (@dim_sum_papi) le 24 Juil. 2018 à 9 :33 PDT

Le Icehouse qui est reconnu pour ses tacos tout simplement décadents sert maintenant le brunch les samedis et dimanches de l’été. Dès 10 h, vous pouvez aller profiter du soleil sur leur belle petite terrasse intime donnant sur la rue Roy, tout en vous délectant des plats sur le menu brunch spécial Tex-Mex. Tacos déjeuner, huevos rancheros, jalapenos farcis, chilaquiles, etc. le choix ne sera probablement pas facile!

51, rue Roy Est



6. Aller écouter un film les fesses dans le sable au Village au Pied-du-Courant

Une publication partagée par ➣ Marjory . 26y/o . Law (@_.chlorophylle_) le 30 Juil. 2018 à 1 :45 PDT

Le Village au Pied-du-Courant organise en collaboration avec le festival de films Fantasia, la projection du film culte de 1984 : Gremlins. La projection aura lieu dimanche dès le coucher du soleil, soit vers 21 h. Apportez vos couvertes de plages ou vos chaises et installez-vous confortablement avec du popcorn!

Tous les détails ici.



7. Aller manger une dernière glace à La Pantry

Une publication partagée par LA PANTRY (@marchelapantry) le 19 Mai 2017 à 1 :15 PDT

La triste nouvelle annonçant que le Marché La Pantry ferme définitivement ses portes a été annoncée jeudi et c’est donc le dernier week-end où vous pourrez profiter de l’endroit. Pourquoi, dans ce cas, ne pas terminer ça en beauté en allant vous commander un cornet et immortaliser le tout sur Instagram? Après tout, le comptoir à glace est l’un des plus beaux «spots instagrammables» en ville.

Tous les détails ici.



8. Aller boire un bon Apérol Spritz sur une belle terrasse

Une publication partagée par Bar Cicchetti (@bar_cicchetti) le 16 Juil. 2018 à 2 :33 PDT

Quand il fait chaud, il n’y a rien de mieux qu’un Apérol Spritz pour se rafraichir! Pour votre pause cocktail du week-end, voici cinq belles terrasses sur lesquels il fait bon boire ce cocktail typiquement italien. Cheers!

Bon week-end!

Pour savoir quoi faire en tout temps à Montréal et les environs, suivez Silo 57 sur Facebook et Instagram!