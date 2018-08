Retour en force de Milk & Bone à Osheaga

Les membres du duo montréalais Milk & Bone sont prêtes et bien heureuses de revenir cette fin de semaine à Osheaga, l’un de leurs festivals préférés.

«C’est un festival qu’on adore, partage Camille Poliquin, l’une des deux moitiés de la formation électro-pop, aussi composée de Laurence Lafond-Beaulne. On a toujours aimé le style du festival et le type d’artistes qui y sont présentés.»

Le groupe, qui a sorti «Deception Bay» en février dernier, se produira aujourd’hui à 14h30 à la Serre Perrier, et samedi à 15h20 sur la scène de la Vallée House of Vans, dans le cadre de l’évènement prenant place jusqu’à dimanche sur l’île Notre-Dame.

La formation québécoise, qui joue en anglais, y côtoiera plus d’une centaine de groupes et d’artistes, dont d’importantes têtes d’affiche telles James Blake, Florence and The Machine, le rappeur Travis Scott et le groupe britannique Arctic Monkeys, qui a effectué un retour remarqué en mai dernier avec son sixième album.

Du côté québécois, les festivaliers pourront notamment assister à des prestations de Chromeo, du rappeur Loud, de l’énergique formation The Brooks, du DJ A-Trak, et de Matt Holubowski.

«Du début à la fin, on veut des groupes québécois, canadiens, américains, internationaux, des artistes qui commencent jusqu’aux têtes d’affiche », explique le fondateur d’Osheaga, Nick Farkas, à propos de l’éclectique programmation.

«On ne met pas l’emphase juste sur les têtes d’affiche, ajoute-t-il. On veut que les gens découvrent tous ces artistes en venant voir les têtes d’affiche.»

Revenir en force

Même si les choses ont beaucoup changé pour Milk & Bone depuis 2015, Camille Poliquin se souvient très bien du moment où sa collègue et elle ont joué pour la toute première fois à Osheaga.

«C’était tellement cool, surtout qu’on venait tout juste de lancer notre premier album, raconte-t-elle. Pour nous, c’était quand même un rêve.»

«On ne savait pas trop à quoi s’attendre [...] et ça avait finalement été complètement plein, se souvient la musicienne. De sentir que le public de Montréal, mais aussi d’ailleurs [...] nous supportait, c’était vraiment une grosse tape dans le dos pour nous.»

Plus confiantes et expérimentées

«C’est certain qu’il y a des faux pas qu’on avait faits au premier album que nous avons pu éviter grâce à l’expérience, explique Camille Poliquin, à propos de ce qui a changé depuis la sortie de ‘‘Little Mourning’’, et de ce premier passage au festival montréalais. Je pense aussi qu’on se fait plus confiance.»

«Toute la vision créative, l’écriture des chansons, le choix des personnes avec qui on travaille, tout ça, c’est nous qui le choisissons, ajoute la chanteuse. On est donc autant responsables de notre succès que de notre échec, s’il y a lieu.»

Le duo était malgré tout habité d’une certaine inquiétude lors de la sortie de son deuxième album.

«On avait tellement eu une bonne réponse pour le premier album que nous étions un peu stressées à savoir si les gens allaient rester pour le deuxième, mais je dois dire que jusqu’à présent, ça n’a été que du positif», résume Camille Poliquin.

Les deux jeunes femmes sont cependant loin de s’asseoir sur leurs lauriers.

«On a du succès, c’est super, mais c’est quand même difficile, explique Camille Poliquin. On doit travailler extrêmement fort pour que tout fonctionne comme il faut.»

«C’est ça aussi qui nous permet de ne pas perdre le nord et, justement, de ne rien tenir pour acquis, parce qu’on sait tout le travail que ça prend », conclut-elle.

À ne pas manquer à Osheaga

Plus d’une centaine d’artistes d’ici et d’ailleurs sont de passage à Montréal en fin de semaine pour Osheaga. Voici quelques suggestions d’artistes à voir durant le festival qui se déroule de vendredi à dimanche sur l’île Notre-Dame.

Artistes vedettes

Portugal. The Man

Sans être la plus grosse tête d’affiche d’Osheaga, la formation rock reconnue pour ses performances endiablées mérite définitivement un coup d’œil en fin de semaine. *Vendredi à 18h30 sur la scène de la Montagne Coors Light

Anderson .Paak & The Free Nationals

Le rappeur californien, qui a notamment collaboré avec Dr. Dre et le Montréalais Kaytranada, en impressionnera plus d’un avec son style musical qui sort de l’ordinaire. *Samedi à 20h20 sur la scène de la Montagne Coors Light

Dua Lipa

La sensation pop de 2017 est de retour pour une deuxième fois en moins d’un an à Montréal, au plus grand plaisir de ses nombreux admirateurs québécois.

*Dimanche à 17h40 sur la scène de la Rivière Bell Alt Télé

À découvrir

Lykke Li

Tout amateur d’électro-pop se doit de connaître cette artiste originaire de Suède qui a sorti son quatrième album en juin dernier.

*Vendredi à 20h30 sur la scène de la Vallée House of Vans

Blondie

Le légendaire groupe punk rock de Debbie Harry mérite d’être découvert par une jeune génération probablement trop peu familière avec la formation new-yorkaise.

*Samedi à 17h35 sur la scène de la Rivière Bell Alt Télé

Noname

La rappeuse encensée par la critique pour son tout premier album, «Telefone» en séduira plusieurs avec sa musique mélangeant habilement hip-hop et poésie.

*Dimanche à 15h25 sur la scène de la Vallée House of Vans