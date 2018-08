14 vedettes qui ont fait le party à Osheaga ce week-end

Le festival Osheaga n'attire pas seulement les mélomanes, mais aussi une belle brochette de personnalités connues d’ici et d’ailleurs.

Voici quelques vedettes que nous avons croisées jusqu’ici durant le week-end.

1. Alicia Moffet

Une publication partagée par Alicia (@aliciamoffet) le 3 Août 2018 à 6 :40 PDT

2. Alanis Désilet

Une publication partagée par ALANIS (@alanis.desilets) le 3 Août 2018 à 3 :10 PDT

3. Anne-Marie Withenshaw

4. Vanessa Duchelle

Une publication partagée par DUCHELLE (@duchelle) le 4 Août 2018 à 6 :58 PDT

5. Jay Du Temple

Une publication partagée par Jay Du Temple (@jaydutemple) le 3 Août 2018 à 1 :46 PDT

6. Ariane Moffat

Une publication partagée par ariane moffatt (@moffattariane) le 3 Août 2018 à 4 :25 PDT

7. Marina Bastarache

Une publication partagée par Marina Bastarache (@marinabastarache) le 3 Août 2018 à 3 :17 PDT

8. Mitsou

Une publication partagée par Mitsou Gelinas (@mitsougelinas) le 3 Août 2018 à 4 :16 PDT

9. Joanie d’Occupation Double

Une publication partagée par Cassandra Bouchard (@cassandra.bouchard) le 4 Août 2018 à 9 :04 PDT

10. Claudine Prévost

Une publication partagée par C l a u d i n e P r é v o s t (@claudineprevost) le 3 Août 2018 à 1 :36 PDT

11. PO Beaudouin

Une publication partagée par PO Beaudoin (@pobeaudoin) le 3 Août 2018 à 1 :42 PDT

12. René-Charles Angélil

Une publication partagée par René-Charles Angélil (@bigtipmusic) le 3 Août 2018 à 2 :13 PDT

13. Noémie Bannes

Une publication partagée par Noémie B. (@noemiebannes) le 3 Août 2018 à 8 :32 PDT

14. Alexandra Dracos

Une publication partagée par A L E X A N D R A (@alexandracos_) le 3 Août 2018 à 5 :40 PDT

*On a aussi vu Yes McCan, Olivier Dion et Cœur de Pirate, mais nous n’avons pas de photos d’eux. Croyez-nous, croyez-nous pas, ils étaient là!