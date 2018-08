FAILLE, Denis



De Maple-Grove, le 28 juillet 2018, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Denis Faille, époux de Mme Micheline Longtin, autrefois de St-Isidore-de-Laprairie.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Henri (Vicky) et Benoit (Rachel) ainsi que ses petits-enfants: Anthony, Alexis, Krystel et Nathan.Il laisse également ses soeurs: Claudette (Marcel) et Lise, ses frères: Robert (Céline), feu Armand (Monique), ses beaux-frères et belles-soeurs: Yves, feu Guy (Françoise), Ginette (feu Germain), feu Lucette, Hélène (Gilbert), ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.Sa famille vous accueillera le samedi 11 août 2018 de 11h à 14h30 au:STÉPHANE GENDRON110, ST-LAURENT, BEAUHARNOIS(angle Richardson)450-225-2200Les funérailles seront célébrées le samedi 11 août 2018 à 14h45 en l'église St-Clément de Beauharnois. Il reposera ultérieurement au cimetière de St-Isidore-de-Laprairie.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Société Alzheimer du Québec.La famille désire remercier le Dr. Parent et l'équipe de soins infirmiers de l'hôpital Anna-Laberge pour la qualité des soins prodigués à Denis.