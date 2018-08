PERREAULT, Rita

(née Goudreau)



À Montréal, le 30 juillet 2018, à l'âge de 92 ans, est décédée Madame Rita Goudreau Perreault, épouse de feu Monsieur Léo Perreault.Elle laisse dans le deuil sa soeur Jeannine, son frère Sylvio (Yolande), ses neveux et nièces: Serge, Gilles (Céline), Ginette (Christian), Michel, Yvan (Louise), Stéphane, Sylvain (Virginie), François (Chantal) et Nathalie, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire Saint-François d'Assise, Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien Est, Montréal, le vendredi 10 août 2018 de 18h à 21h et le samedi 11 août 2018 de 9h à 11h. Une liturgie de la Parole sera tenue en son honneur à 11h en la chapelle du complexe funéraire.