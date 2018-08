RHÉAUME, Suzanne

(née Amyot)



À Montréal, le 1er août 2018, à l'âge de 82 ans, est décédée Madame Suzanne Amyot Rhéaume, épouse de feu Pierre Rhéaume.Elle laisse dans le deuil sa fille Sylvie (Robert Dumontet), ses petites-filles Anne et Miryan, sa sœur Denise Amyot S.N.J.M., ses beaux-frères et belles-soeurs et ses neveux et nièces.Elle sera aussi regrettée par son ami de coeur Gérard Poirier, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire Saint-François d'Assise, Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien, Montréal,le vendredi 10 août 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h. Les funérailles se tiendront en l'église Saint-François-Xavier, 596 rue Marie-Victorin, Verchères, le samedi 11 août 2018 à 10h30. La famille vous recevra ce même jour à partir de 10h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.