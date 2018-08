LALONDE, Lise



À la Maison Victor-Gadbois, le 1er août 2018, à l'âge de 63 ans, est décédée Lise Lalonde. Elle était la fille de Colette Rousseau et de feu Richard Lalonde.Outre sa mère, elle laisse dans le deuil sa fille Stéphanie Dubuc (Stéphane Soutière); son petit-fils Zakary; ses soeurs Monique (Jean-Serge Thibault) et Manon (Christian Brault); ses nièces Jackie et Jessie; le père de Stéphanie, Yvon Dubuc, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au Jardin Urgel Bourgie, 8145 chemin de Chambly, St-Hubert.La cérémonie aura lieu le samedi 11 août 2018, à 15h, en la chapelle du complexe. Heures des visites: le vendredi 10 août 2018 de 18h à 21h et le samedi 11 août 2018, de 11h à 15h.Des dons à la Maison Victor-Gadbois, seraient appréciés.