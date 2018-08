JOLY, Yvon



À Laval, le 1er août 2018, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Yvon Joly. Il était le père de feu Sébastien Joly.Il laisse dans le deuil ses filles Marie-Claude (Tony Bacile), Patricia (Serge Heynemand), ses petits-enfants Kassandra et Benjamin Sébastien, son frère Jean, ses soeurs Rachel et Claire, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le vendredi 10 août à 14h en l'église St-Léopold (3827, boul. Ste-Rose, Laval) et seront suivies de l'inhumation au cimetière Ste-Dorothée. La famille sera présente à l'église dès 13h pour recevoir les condoléances.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Maison de Soins Palliatifs de Laval.3495 BOUL. DAGENAIS OUESTFABREVILLE, LAVAL450-473-5934