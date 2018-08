ST-JEAN, Serge



À Longueuil, le 18 juillet 2018, à l'âge de 64 ans, est décédé M. Serge St-Jean.Il laisse dans le deuil ses soeurs Lise (Joe) et Marie (Yvon), ses frères Roméo (Louise), Gilbert (Carole) et Pierre (Jocelyne) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 10 août 2018 à compter de midi, au:LONGUEUIL, 450-443-6667www.salonfunerairelfc.comPropriétaire: Robert CenacUne liturgie de la Parole sera célébrée à 14h au salon.