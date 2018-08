MEUNIER, Thérèse



Le 31 juillet 2018, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Thérèse Meunier, résidente de St-Alphonse-Rodriguez.Elle laisse dans le deuil ses enfants Nicole, feu Michel, Suzanne (Alain), Anne (Clayton), Martin (Sonia) et Marie-France, de nombreux petits-enfants, particulièrement Alexandre, Chloé et Florence, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeur, beaux-frères et belles-soeurs. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille vous accueillera au260 CHEMIN ST-MICHELCRABTREE, J0K 1B0le mardi 7 août de 19h à 22h pour une soirée de partage. Selon ses volontés aucune cérémonie religieuse n'aura lieu.La famille tient à remercier le personnel du CHRDL-Centre hospitalier régional de Lanaudière ainsi que le personnel des soins palliatifs du Centre d'hébergement du Piedmont pour leur soutien sans failles et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, en guise de sympathie, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.