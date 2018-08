CLERMONT, Jean



À l'hôpital de Ste-Anne-de-Bellevue, le 22 juillet 2018, à l'âge de 96 ans, est décédé M. Jean Clermont, époux de feu Mme Pauline Dion.Il laisse dans le deuil sa fille Pierrette (Serge), ses petits-fils Emmanuel (Brigitte) et Jean-Frédéric (Madeline), ses arrière-petits-enfants Zackary, Loriane et Ulysse, ses soeurs Simone, Estelle et Murielle, sa petite soeur si proche de lui, son frère André (Pauline) ainsi que ses amis vétérans et amis du Félix.La famille remercie chaleureusement tout le personnel de l'Unité 11 de l'hôpital de Ste-Anne-de-Bellevue pour les soins exceptionnels.Par respect pour ses volontés, il n'y aura pas de cérémonie religieuse.