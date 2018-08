FRANCIS, Louis



À Boucherville, le 26 juillet 2018, à l'âge de 46 ans, est décédé M. Louis Francis, actuaire. Il laisse dans le deuil ses parents Mme Michelle Fraser et M. Claude Francis.Outre ses parents, il laisse dans le deuil la famille Fraser et Francis, son filleul Antoine Carpentier, ses fidèles amis de longue date François et Marie-Josée, Pierre et Patrice, Monique, Laura ainsi que de nombreux amis et collègues de chez Desjardins Assurances.La famille recevra vos condoléances le samedi 11 août de 12h30 à 14h30 au:549, SAMUEL-DE CHAMPLAINÀ l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 - Téléc. : (450) 655-0941Une liturgie de la Parole, en présence des cendres aura lieu le même jour à 14h30 en la chapelle duAu lieu de fleurs, des dons pour La Source Bleue ou pour l'Institut de cardiologie de Montréal seraient appréciés.