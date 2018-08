GOHIER, Aimé



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès d'Aimé Gohier survenu le 20 juillet 2018, à l'âge de 85 ans, à l'hôpital du Sacré-Coeur de Montréal.Il laisse dans le deuil sa famille et ses amis.Tout au long de sa carrière Aimé s'est impliqué avec passion et dévouement au sein du mouvement syndical. C'est avec fougue et ténacité qu'il a occupé les postes de vice-président de la FTQ et de président de la section locale 298 (FTQ) et de la section locale 800 (FTQ). Il a été un des membres fondateurs du Fonds de Solidarité de la FTQ.Son inhumation a eu lieu en toute intimité.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à un organisme de votre choix.