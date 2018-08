MARCOUX, Annette (Pimparé)



Le 24 juillet 2018, à l'âge de 76 ans, est décédée Annette Marcoux, épouse de feu Claude Pimparé.Elle laisse dans le deuil ses fils Marco et Martin (Claire), son conjoint André Alarie et ses enfants Line, Robert (Johanne) et Alain (Hélène), ses petits-enfants, ses frères ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 11 août dès 10h à:505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5www.dignitequebec.comLes funérailles auront lieu à 13h en l'église Notre-Dame-de-L'Assomption (3375 Windsor, St-Hubert).