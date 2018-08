TREMBLAY, Gaétane née Denis



À Montréal, le mercredi 11 juillet 2018 est décédée, à l'âge de 79 ans, Gaétane Denis, épouse de feu Raymond Tremblay.Elle laisse dans le deuil ses enfants Rachelle (Alain), Chantalle (Marcel) et Michel (Pascale), ses petits-enfants Sébastien (Tania), Caroline, Maxime (Aimée), Sarah, Gabriel, Andréanne et Carl, ses arrière-petits-enfants Zack, Ellie et Virginie ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire:le jeudi 9 août 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h. Un hommage sera rendu à 21h.