AVARD, Michel



Michel Avard est décédé, le 27 juillet 2018, à l'âge de 83 ans suite à une crise cardiaque. Il était l'époux de feu Monique Brière et le père de feu Nathalie.Il laisse dans le deuil sa conjointe Gisèle Girard depuis 11 ans ainsi que sa soeur Dominique et de nombreux parents et amis.Il a fait carrière comme avocat en droit corporatif ainsi qu'en dirigeant un bureau en assurances générales. Il a vécu presque toute sa vie à Ville Saint-Laurent.Les funérailles auront lieu prochainement dans l'intimité au Complexe funéraire Urgel Bourgie au 3955, ch. Côte-de-Liesse, Ville Saint-Laurent.