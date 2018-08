NANTEL, Roger



De Saint-Jérôme, le 25 juillet 2018, à l'âge de 98 ans, est décédé M. Roger Nantel, époux de feu Mme Jeanne Daoust, puis conjoint de feu Mme Marie Gemme Côté.Il laisse dans le deuil ses enfants Louise et Jean-Pierre (Raymonde Desjardins), ses petits-enfants Jean-François, Marie-Ève et Julie, ses soeurs: Réjeanne (Jean-Paul) et Micheline (Wolfgang), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 1er septembre dès 10h30 en l'église de Vendée. Les funérailles auront lieu la même journée à 11h00, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital régional de Saint-Jérôme.