PAINCHAUD VAILLANCOURT Elmire



À Pointe-aux-Trembles, le 17 juillet 2018, à l'âge de 93 an, est décédée Elmire Painchaud, épouse de feu Marcel Vaillancourt.Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Micheline), Ginette et Louise (Jacques), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et ami(e)s.La famille vous accueillera le samedi 11 août 2018 de 13h à 17h au Complexe funéraire Urgel Bourgie - St-François d'Assise, 6700, rue Beaubien est, Montréal.Au lieu d'envoyer des fleurs, vous êtes invités à faire un don à Opération Enfant Soleil.operationenfantsoleil.ca