BOUILLON, Gilbert



À Montréal, subitement, le 27 juillet 2018, à l'âge de 67 ans, est décédé M.Gilbert Bouillon.Le défunt laisse dans le deuil son épouse Mme Sylvie Bourget et ses enfants Sophie (Mathieu) et Steve, sa petite-fille Romy, ses soeurs, son frère et leurs conjoint(es), ses belles-soeurs, ses beaux-frères, neveux, nièces, autres parents et ses amis.La famille recevra les condoléances au:514-353-9199www.salonfunerairelfc.comStationnement 2 côtés de la rue Notre-Damele samedi 11 août à compter de 13 heures. Une liturgie de la Parole sera célébrée sur place à 15h30. L'inhumation des cendres aura lieu, ultérieurement, au mausolée du cimetière Saint-François D'Assise de Montréal.