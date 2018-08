PATTON VINCENT, Gabrielle



À Laval, le 16 juillet 2018 est décédée à l'âge deMme Gabrielle Vincent, épouse de feu de M. Edouard Patton.Elle laisse dans le deuil ses enfants Carl (Lise), Jo-Anne (Michel) et Raymond, son frère Robert (Estelle), neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au complexe:le dimanche 12 août de 13h à 15h30, suivi par une réunion de prières en la chapelle du complexe.Des dons peuvent être faits en sa mémoire à la Société Alzheimer.