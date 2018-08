BOUTIN, Gerard "Gerry"

C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de notre cher Gerry. Entouré de sa famille et de ses amis, il est décédé le 21 juillet 2018, suite à un long et courageux combat contre le cancer. Fabricant et concepteur de voitures limousines et de motos, homme de famille et ami de plusieurs. Il était le fils de Betty Bugress (feu Léo Boutin) et demeurait à Sherbrooke.Outre sa mère, Gerry laisse dans le deuil ses filles Émilie (Maxime) et Sabrina (Alex); sa petite-fille Elisabeth; sa fiancée Selena Creswell (Katelynn et Vanessa); ses frères et soeurs: feu Carole, feu Marcel, Robert (Nicole) et Joanne (Jacques); sa belle-soeur: Nicole (Serge), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis, particulièrement ses amis: Yves Desmeules (Nadine), Sharon Enair-Gendron (Jean).La famille vous accueillera au4230 RUE BERTRAND-FABISHERBROOKEle vendredi 10 août 2018 de 14h à 16h et de 19h à 21h et le samedi 11 août 2018 de 9h à 11h, suivi d'une célébration de sa vie à la chapelle du complexe.Un merci très sincère au Dr Richard Leblanc et au personnel du 7e, 9e, Soins Intensifs du CHUS-Fleurimont pour les bons soins prodigués à Gerry.En guise de sympathie, des dons à la Société canadienne du cancer, 3330 rue King-Ouest, bureau 130, Sherbrooke, QC, J1L 1C9 ou à la SPA (Société protectrice des animaux), 1139 rue Queen-Victoria, Sherbrooke, QC, J1J 4N5, seraient grandement appréciés.