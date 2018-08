LAPICERELLA, Louise



Le 31 juillet 2018, à l'âge de 68 ans, est décédée Louise Lapicerella, épouse de Clément Rajotte.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son frère Gino (Céline), ses soeurs Martine (Ann-Marie) et Suzanne (Benoit), sa belle-soeur Micheline et son beau-frère Pierre (Norman) ainsi que ses neveux et nièces.La famille recevra les condoléances le samedi 11 août de 10h à 11h30 à:505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5www.dignitequebec.comUne cérémonie en sa mémoire suivra à 11h30 en la chapelle du salon.