CORMIER, Robert



À la Maison de Soins Palliatifs de Laval, le 2 août 2018, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Robert Cormier, époux de feu Yvonne Méthot.Il laisse dans le deuil ses enfants Carole (David Spencer), France (Michel Sentenne) et Ronald (Madeleine Bélair), ses petits-enfants Christopher, Éric, Gabrielle, Hugo et Charles, ses arrière-petites-filles Lily-Jade, Emma et Zoé, son amie de coeur Thérèse St-Jean, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funérairele samedi 11 août 2018 dès 13h. Une cérémonie religieuse y sera célébrée à 16h au salon même.Au lieu de fleurs, des dons à la Maison de Soins Palliatifs de Laval ou à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.