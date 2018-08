LEMAY, André Côme



À Boucherville, le 30 juillet 2018, à l'âge de 85 ans, est décédé M. André Côme Lemay de Longueuil, époux de Mme Rose-Emma Blanchet. Il est parti rejoindre ses fils Michel et Pierre.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Pierre), Louis (Sonya) et Isabelle, ses petits-enfants Hélène (Jonathan), Caroline (Aileen), Mélyna, Loïck (Olivia), Anne et Olivier, ses arrière-petits-enfants Joshua, Penélope, Edward et Victor, sa soeur Dolorès, ses frères Pierre, Martial (Aline) et Gabriel (Evelyne), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5le dimanche 5 août 2018 de 19h à 22h ainsi que le lundi 6 août 2018 à partir de 9h. Les funérailles suivront en la chapelle du complexe funéraire à 12h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs Source Bleue.