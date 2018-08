TRÉPANIER, Jean-Paul



Le 2 août 2018, à l'âge de 66 ans, est décédé M. Jean-Paul Trépanier, époux de Mme Danielle St-André.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux filles Julie et Mélissa, ses petits-enfants Jacob et Benjamin, les enfants de sa conjointe Dany (Bonita), Simon et leurs enfants Yana et Maïka. Il laisse également dans le deuil ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:651, BOUL. LAURIERMcMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tél: (450) 467-4780 www.salondemers.comle dimanche 5 août 2018 de 10h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le lundi 6 août 2018 dès 12h. Une célébration en mémoire de Jean-Paul aura lieu en la chapelle du complexe à 19h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut de Cardiologie de Montréal.