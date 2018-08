BLONDIN, Jean



À Montréal, le 31 juillet 2018, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Jean Blondin, époux de Michelle Martin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Jean-Pierre, Marie-Josée (Jean Claude Lapierre) et Julie (Michel Pawley et son fils Félix), ainsi que ses petits-enfants Catherine et Patrick. Il laisse également dans le deuil son beau-frère Jules, sa belle-soeur Christiane, et sa nièce Valérie, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à laCOLLINS CLARKE MacGILLIVRAY WHITE222, AUTOROUTE 20POINTE-CLAIRE QC H9S 3X6le jeudi 9 août de 14h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que le vendredi 10 août de 10h à 11h et une liturgie suivra en chapelle du complexe.Jean a combattu un cancer avec force et résilience. Afin d'honorer sa mémoire, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.