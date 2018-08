STE-MARIE, Huguette (Parent)



À Boucherville, le 14 juillet 2018, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Huguette Parent, épouse de feu Roger Ste-Marie.Elle laisse dans le deuil ses filles Diane (James Vecchio), Lise (Jack Pagano), ses petits-enfants Christopher, Marc (Kristen) et Eric (Eve), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 10 août de 17h à 19h au:À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBoucherville (Québec) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 Téléc. : (450) 655-0941Un léger goûter sera servi vers 19h. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Rive-Sud.