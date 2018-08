LAPORTE, Léonie



(née Archambault)À Montréal, le 27 juillet 2018, à l'âge de 95 ans, est décédée Léonie Laporte, née Archambault, épouse de feu Bertrand Laporte.Sa vie fut une inspiration pour tous ceux qui ont eu la chance de la connaître.Elle laisse, dans le deuil, ses enfants: Bertrand (Marie-Andrée Maher), Dominique (Jacques-Bernard Roumanes) et Stéphane, ainsi que ses petits-enfants: Marjolaine, Valérie, Gabrielle et Geneviève.La famille tient à remercier spécialement Nancy Gladu, Danielle Sabourin, Docteur Philippe Rioux, Nadia Blanchette, Pierre Desforges, Martine Armand, Sophie Dupont, Michel Roberge, Docteure Rachel Savage et le Docteur Ronald Denis. Leurs bons soins lui ont permis de vivre les dernières années de son existence, comme elle a vécu toute sa vie, en savourant chaque instant.Léonie aimait profondément les gens. Rien ne lui faisait plus plaisir que d'être entourée de tout son monde. Nous vous invitons à vous rassembler pour elle.Elle sera exposée le vendredi 24 août de 14h à 17h et de 19h à 21h auMONTRÉALLe service funéraire aura lieu, le samedi 25 août, à midi, à l'église Notre-Dame-de-Grâce, au 5333 ave Notre-Dame-de-Grâce, à Montréal.Vous pouvez faire un don à la Fondation de l'Hôpital Sacré-Coeur, section néphrologie et/ou à la Société de Soins Palliatifs du Grand Montréal.