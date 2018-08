CÔTÉ, Guy



Résident de Sainte-Adèle dans les Laurentides, le 28 juin 2018, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Guy Côté, époux de Mme Céline McGuire.Il était employé retraité du domaine de l'hôtellerie et des salons funéraires Guay.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Guy, Claude et Andrée, ses petits-enfants Marjorie et Jean-Michel, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église de Sainte-Adèle, le samedi 18 août dès 10h30. Les funérailles auront lieu la même journée à 11h00, suivies de l'inhumation au cimetière de Ste-Marguerite-du-Lac-Masson.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme.