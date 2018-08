MARTIN, Gabriel "Gaby"



À Laval, le 1er août 2018, à l'âge de 93 ans, est décédé entouré de sa famille, M. Gabriel "Gaby" Martin, époux de Mme Ghislaine Bergeron.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Claude (France), Réjean (Josée), Stéphane et Maryse (Daniel), ses petits-enfants Jean-Frédéric (Marie), Marc-André (Kathleen), Simon (Audrey), Ann-Katherine (Dominic) et London, son arrière-petit-fils Tomas, sa soeur Oda, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera au complexele samedi 25 août 2018 de 14h à 18h30. Une cérémonie aura lieu à 18h.Au lieu de fleurs, des dons à NatureLab.world ou à la Société Alzheimer seraient appréciés.