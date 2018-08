DICAIRE, Robert



Le 13 juillet 2018, à l'âge de 58 ans, est décédé monsieur Robert Dicaire, fils de feu Paul Dicaire.Il laisse dans le deuil sa mère Gertrude "Gert" Dumoulin, ses soeurs et ses frères Pierre-Paul (Micheline D'Aoust), Jacques (Denise Dumesnil), Suzanne (Jean-Guy Desmarchais), Hélène (Gérard Brunet) et André (Sylvie Rozon), ses nièces et ses neveux ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieu le jeudi 9 août 2018 à 11h en l'église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (145 avenue St-Charles), suivies de l'inhumation au cimetière Saint-Jean-Baptiste de Vaudreuil-Dorion. La famille recevra les condoléances à l'église dès 10h, en ce jour.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges seraient appréciés.