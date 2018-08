C’est quoi les nouvelles règles?

J’ai récemment participé au triathlon de Charlevoix et je me suis retrouvé devant un dilemme moral dicté par les nouvelles règles de politesse de notre société. Sur le parcours, j’ai croisé une femme assez corpulente. Malgré les grimaces de douleur sur son visage, elle a traversé le fil d’arrivée avec le plus beau des sourires.

J’avais envie de la féliciter, de lui dire que je l’avais trouvée inspirante, car dans mon entourage, j’en connais plusieurs qui ont des problèmes de poids et qui n’ont pas la même volonté. En fait, s’ils mettaient autant d’énergie à bouger qu’à se trouver des excuses pour ne pas le faire, le problème serait réglé depuis très longtemps.

Sauf que juste avant d’aller la retrouver, je me suis demandé comment elle allait réagir. Est-ce qu’elle serait ravie ? Parce que quand on réussit cet exploit, quelle que soit notre forme, on est toujours contents de recevoir des félicitations. Ou est-ce que, au contraire, ça allait­­ l’insulter ? Parce que, indirectement, ça démontrait que je l’avais remarquée en raison de son excès de poids.

Comme je ne voulais pas prendre de chance, j’ai rebroussé chemin. Pourtant, l’une des choses que j’apprécie le plus de ces événements, c’est qu’il y a toutes sortes de monde et toutes sortes de shapes. Mon histoire d’ancien toxicomane ne sort pas du lot. Elle devient une parmi tant d’autres.

J’adore baigner parmi ces gens qui se sont donné une nouvelle vie, être entouré de personnes qui ont arrêté de se donner des excuses et de s’apitoyer sur leur sort.

L’acceptation de soi

Je sais que de tous les sujets controversés, celui du poids est probablement en première position sur la liste des plus sensibles. Ce qu’on entend souvent, c’est que l’important, c’est d’être bien dans sa peau, que c’est hyper important de s’accepter comme on est. Je suis 100 % d’accord avec ça... si tu t’acceptes vraiment comme tu es.

J’en connais des gens qui ont des problèmes de poids et qui ne chialent jamais. Ce sont de bons vivants, qui assument qu’ils aiment manger et se foutent complètement du jugement des autres. Mais là, on parle de quelques personnes seulement.

On va dire les vraies choses, pour les autres, c’est souvent le festival des plaintes et des excuses. C’est correct, t’as le droit, on est tous des chialeux. Je le sais, j’ai un doctorat en chialage.

Ce qui me dérange, c’est lorsque les personnes qui décident de se remettre en forme et de se faire le cadeau d’une meilleure santé se font juger. Un moment donné, ça va faire les excuses. Chaque festival de chialage a aussi sa date d’expiration. Je ne connais personne qui, ayant décidé de se reprendre en main, d’arrêter les fausses excuses et de se remettre en santé, le regrette.

Hypocrisie

J’ai comme l’impression que c’est souvent ceux qui ne sont pas bien dans leur peau et qui, incidemment, se sentent jugés, qui sont les plus rapides à appuyer sur la gâchette.

En d’autres mots, si tu choisis de ne rien faire et de rester comme tu es, je t’appuie sincèrement à 100 %. Mais si tu m’imposes de t’accepter, alors que tu ne t’acceptes pas toi-même, ça devient un peu plus compliqué.